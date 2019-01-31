Slimani ve Ersun Yanal restleşti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSlimani ve Ersun Yanal restleşti
GeriFutbol Slimani ve Ersun Yanal restleşti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
31.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Slimani ve Ersun Yanal restleşti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Slimani ve Ersun Yanal restleşti

Yanal, Slimani’ye “Seni oynatmayacağım” dese de yıldız oyuncu kalmaya karar verdi. Oyuncunun menajerlik şirketiyse “Bu saatten sonra Slimani’nin gitmesi zor” dedi.

Ayrılması gündemde olan, Cardiff City ve Real Betis ile görüşmeler yapan Islan Slimani F.Bahçe yönetimine ayrılmayacağını bildirdi. Bu durum kulüpte krize yol açarken, teknik direktör Ersun Yanal, Slimani ile bir görüşme yaparak, “Seni ikinci devrede oynatmayacağım. Gitmeni istiyorum” dedi.

BAŞAKŞEHİR İSTEDİ

Yıldız oyuncu ise karşı çıkarak “Gitmeyeceğim. Sezon sonuna kadar buradayım” yanıtını verdi. İki tarafın restleşmesi sonrası transferin son gününe belirsizlikle girildi. Slimani cephesi konuya kendi açılarından açıklık getirdi. Islam Slimani’nin menajerlik şirketinden Hürriyet’e açıklamada bulunan yetkililer, “Slimani’nin Başakşehir’e transferi gündemdeydi. Adebayor da F.Bahçe’ye gelecekti ancak F.Bahçe tarafı kararsız kaldı. Sezon başında Comolli, Ayew yerine iki kanada da Slimani’yi iyi besleyecek oyuncular alsa durum çok farklı olurdu. Bu saatten sonra Slimani’nin gitmesi zor“ ifadelerini kullandılar.

Islam Slimani Betis yolunda
Islam Slimani Betis yolunda
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Serdar Aziz ve Tolgay Arslan Fenerbahçe'de! Castillo ve Johansen yolda...

Slimani ve Ersun Yanal restleşti

Ara transfer biterken Galatasaray iki golcüyü bitirdi

Bojan Krkic, Süper Lig'e geliyor!