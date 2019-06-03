Slimani için şoke eden bonservis bedeli!
Geride kalan sezonda Süper Lig’in en kötü transferlerinin başında gelen Islam Slimani için eski takımı Sporting Lizbon harekete geçmişti.
Bas Dost’u 20 milyon euroya Sevilla’ya satmaya hazırlanan Portekiz ekibi Sporting Lizbon, Leicester City’nin kapısını çaldı ancak beklemediği bir yanıt aldı.
İngilizler, Fenerbahçe formasıyla performansı dibe vuran 30 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis bedeli istedi. (Fanatik)
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