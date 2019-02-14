Slimani hakkında flaş yorum: "Benfica'dan daha büyük"
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit Saint Petersburg'u yendiği maçta takımının tek golünü kaydeden Islam Slimani, bir zamanlar top koşturduğu Portekiz'de gündem oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit Saint Petersburg'u Kadıköy'de 1-0 mağlup ettiği maçta sarı lacivertliler'in tek golünü Islam Slimani kaydetmişti.
Sezonun bu bölümüne dek gösterdiği performansla eleştirilerin odağındaki isim olan Cezayirli santrforun bu golü, bir zamanlar top koşturduğu Portekiz'de de gündeme oturdu.
Ülkede yayım yapan A Bola gazetesi, 30 yaşındaki yıldız ismin attığı golün Türk medyasında Galatasaray'ın rakibi Benfica'dan daha çok yer bulduğuna dikkat çekti.
Haberin başlığındaysa "Slimani, Benfica'dan daha büyük" ifadesine yer verildi.
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