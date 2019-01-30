Slimani 'gitmem' dedi, Castillo zora girdi!
Islam Slimani Fenerbahçe'den ayrılmama kararı alınca golcü transferi zora girdi. Castillo transferi şu an askıda...
Ahmet Ercanlar / Spor Arena | Fenerbahçe'de golcü transferi konusunda çalışmalar sürerken Islam Slimani sürprizi yaşandı.
Cezayirli futbolcu, Fenerbahçe'den ayrılmama kararı aldı. Bu sebeple Castillo transferi zora girdi.
Sarı Lacivertliler, yaşanan bu gelişmeden sonra farklı çözüm yollar arıyor....
Yanal, Slimani hakkındaki sorulara bu yanıtı vermişti...
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