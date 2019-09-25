Slimani çıkışa devam ediyor
Islam Slimani, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratmasına rağmen yeni takımı Monaco'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratmasına rağmen yeni takımı Monaco'yla 4 maçta 3 kez fileleri havalandıran Islam Slimani, gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Dün akşam oynanan Monaco-Nice mücadelesi ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile bitti. Nice maçında 1 asist yapan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani'nin 1 golü ise VAR tarafından iptal edildi.
Monaco'da forma giydiği 4 maçta 3 gol, 1 asist ile oynayan Cezayirli yıldız golcü, yaptığı çıkış ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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