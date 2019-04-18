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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Futbol
18.04.2019 - 15:43, Son GÃ¼ncelleme:

Slavia Prag, Londra'da sürpriz peÅŸinde! iddaa'da galibiyetlerine...

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Slavia Prag, Londra'da sürpriz peÅŸinde! iddaa'da galibiyetlerine...

Ã‡ekya'da 1-0 kazanan Chelsea, tur iÃ§in avantajlÄ± skoru cebine koymuÅŸtu. RÃ¶vanÅŸ Ã¶ncesi takÄ±mlardan son haberlere ve iddaa oranlarÄ±na gÃ¶z atalÄ±m...

CHELSEA - SLAVIA PRAG

- Prag'da oynanan ilk maÃ§ herkes 0-0 bitecek derken,Â 85'inci dakikada ileri Ã§Ä±kan Alonso, Willianâ€™Ä±n adrese teslim ortasÄ±na dÃ¼zgÃ¼n bir kafa vuruÅŸu yaptÄ± ve tur iÃ§in avantajÄ± kaptÄ±.

- GeÃ§tiÄŸimiz hafta sonu oynadÄ±klarÄ± Liverpool maÃ§Ä±nda sahadaki futboldan ve 2-0'lÄ±k yenilgiden Ã§ok Rudiger'in kaybÄ± Chelsea'yi Ã¼zdÃ¼. Alman stoperin 2 hafta sahalardan uzak kalacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

-Â Ã‡ekya Ligiâ€™ni 2. tamamlayarak Åžampiyonlar Ligiâ€™ne giden ve Dinamo Kievâ€™e elendikten sonra Avrupa Ligiâ€™nin yolunu tutan Slavia Pragâ€™Ä±n kimse Ã§eyrek finale kadar geleceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorduâ€¦

- Son 16 turunda kupanÄ±n gediklisi Sevillaâ€™yÄ± eleyen Prag temsilcisi, geÃ§en hafta da Chelsea ile baÅŸa baÅŸ mÃ¼cadele vermesine raÄŸmen yenilmekten kurtulamadÄ±.Â 

- Ä°lk maÃ§Ä± cezasÄ± sebebiyle kaÃ§Ä±ran Tomas Soucek, Londra'daki rÃ¶vanÅŸta takÄ±mÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kozlarÄ±ndan biri olacak! (39 resmi maÃ§ - 11 gol - 6 asist)

Ä°STATÄ°STÄ°KLER NELER DÄ°YOR?

- Chelsea, Avrupa Ligiâ€™ndeki son 14 maÃ§Ä±nÄ±n 13â€™Ã¼nde galip geldi.

- Chelsea, iÃ§ sahadaki son 10 maÃ§Ä±n 8â€™ini kaybetmedi.

- Chelsea, Avrupa Ligiâ€™nde son 8 maÃ§Ä±n 6â€™sÄ±nda kalesini gole kapadÄ±.

- Slavia Prag, Ä°ngiliz takÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± 10 maÃ§ta sadece 1 galibiyet alabildi.

Slavia Prag, Londrada sÃ¼rpriz peÅŸinde iddaada galibiyetlerine...

MÄ°SLÄ°.COM ÃœYELERÄ°NÄ°N Ä°LK TERCÄ°HÄ°â€¦Â Â Â Â Â Â

RÃ¶vanÅŸ mÃ¼cadelesinde Misli.com Ã¼yelerinin %57 gibi bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸunun buluÅŸtuklarÄ± ortak nokta - 1,20'lik iddaa oranÄ±yla Chelsea galibiyeti!Â Chelseaâ€™ye gÃ¼venenler oran yÃ¼kseltmek adÄ±na 1,60 oranÄ±yla HandikaplÄ± Ev Sahibi Galibiyetiâ€™ne de kuponlarÄ±nda yer vermiÅŸler...

Gol bahislerini tercih edenler ise 2.5 Gol ÃœstÃ¼ seÃ§imini ilk planda kuponlarÄ±nda bulunduruyorlar. MaÃ§ta en az 3 gol Ã§Ä±kmasÄ±na iddaa'da 1,55 oran aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ...Â Â 

MÄ°SLÄ°.COM YAZARIÂ  KERÄ°M CAN Ã–ZDAL DÄ°YOR Ki;

Turun ilk ayaÄŸÄ±nda deplasmanda 1-0 kazanan Chelsea avantajÄ± kaptÄ±. Slavia Prag buraya kadar gelerek zaten beklentilerin Ã¼stÃ¼nde bir performans sergiledi. Ã‡ekya temsilcisinin fazlasÄ±nÄ± yapabilme potansiyeli yok. Chelsea evinde farklÄ± kazanÄ±p turu geÃ§er, Liverpool yenilgisi sonrasÄ± da moral bulur.

iddaa'da en Ã§ok oynanan bahisleri kaÃ§Ä±rmayÄ±n,Â incelemek iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n!

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