Slavia Prag, Londra'da sürpriz peÅŸinde! iddaa'da galibiyetlerine...
Ã‡ekya'da 1-0 kazanan Chelsea, tur iÃ§in avantajlÄ± skoru cebine koymuÅŸtu. RÃ¶vanÅŸ Ã¶ncesi takÄ±mlardan son haberlere ve iddaa oranlarÄ±na gÃ¶z atalÄ±m...
CHELSEA - SLAVIA PRAG
- Prag'da oynanan ilk maÃ§ herkes 0-0 bitecek derken,Â 85'inci dakikada ileri Ã§Ä±kan Alonso, Willianâ€™Ä±n adrese teslim ortasÄ±na dÃ¼zgÃ¼n bir kafa vuruÅŸu yaptÄ± ve tur iÃ§in avantajÄ± kaptÄ±.
- GeÃ§tiÄŸimiz hafta sonu oynadÄ±klarÄ± Liverpool maÃ§Ä±nda sahadaki futboldan ve 2-0'lÄ±k yenilgiden Ã§ok Rudiger'in kaybÄ± Chelsea'yi Ã¼zdÃ¼. Alman stoperin 2 hafta sahalardan uzak kalacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
-Â Ã‡ekya Ligiâ€™ni 2. tamamlayarak Åžampiyonlar Ligiâ€™ne giden ve Dinamo Kievâ€™e elendikten sonra Avrupa Ligiâ€™nin yolunu tutan Slavia Pragâ€™Ä±n kimse Ã§eyrek finale kadar geleceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorduâ€¦
- Son 16 turunda kupanÄ±n gediklisi Sevillaâ€™yÄ± eleyen Prag temsilcisi, geÃ§en hafta da Chelsea ile baÅŸa baÅŸ mÃ¼cadele vermesine raÄŸmen yenilmekten kurtulamadÄ±.Â
- Ä°lk maÃ§Ä± cezasÄ± sebebiyle kaÃ§Ä±ran Tomas Soucek, Londra'daki rÃ¶vanÅŸta takÄ±mÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kozlarÄ±ndan biri olacak! (39 resmi maÃ§ - 11 gol - 6 asist)
Ä°STATÄ°STÄ°KLER NELER DÄ°YOR?
- Chelsea, Avrupa Ligiâ€™ndeki son 14 maÃ§Ä±nÄ±n 13â€™Ã¼nde galip geldi.
- Chelsea, iÃ§ sahadaki son 10 maÃ§Ä±n 8â€™ini kaybetmedi.
- Chelsea, Avrupa Ligiâ€™nde son 8 maÃ§Ä±n 6â€™sÄ±nda kalesini gole kapadÄ±.
- Slavia Prag, Ä°ngiliz takÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± 10 maÃ§ta sadece 1 galibiyet alabildi.
MÄ°SLÄ°.COM ÃœYELERÄ°NÄ°N Ä°LK TERCÄ°HÄ°â€¦Â Â Â Â Â Â
RÃ¶vanÅŸ mÃ¼cadelesinde Misli.com Ã¼yelerinin %57 gibi bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸunun buluÅŸtuklarÄ± ortak nokta - 1,20'lik iddaa oranÄ±yla Chelsea galibiyeti!Â Chelseaâ€™ye gÃ¼venenler oran yÃ¼kseltmek adÄ±na 1,60 oranÄ±yla HandikaplÄ± Ev Sahibi Galibiyetiâ€™ne de kuponlarÄ±nda yer vermiÅŸler...
Gol bahislerini tercih edenler ise 2.5 Gol ÃœstÃ¼ seÃ§imini ilk planda kuponlarÄ±nda bulunduruyorlar. MaÃ§ta en az 3 gol Ã§Ä±kmasÄ±na iddaa'da 1,55 oran aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ...Â Â
MÄ°SLÄ°.COM YAZARIÂ KERÄ°M CAN Ã–ZDAL DÄ°YOR Ki;
Turun ilk ayaÄŸÄ±nda deplasmanda 1-0 kazanan Chelsea avantajÄ± kaptÄ±. Slavia Prag buraya kadar gelerek zaten beklentilerin Ã¼stÃ¼nde bir performans sergiledi. Ã‡ekya temsilcisinin fazlasÄ±nÄ± yapabilme potansiyeli yok. Chelsea evinde farklÄ± kazanÄ±p turu geÃ§er, Liverpool yenilgisi sonrasÄ± da moral bulur.
iddaa'da en Ã§ok oynanan bahisleri kaÃ§Ä±rmayÄ±n,Â incelemek iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n!
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