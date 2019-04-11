Slavia Prag Chelsea maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Çeyrek finalin ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag, sahasında İngiltere'nin güçlü takımı Chelsea'yi konuk edecek. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. Peki, Slavia Prag Chelsea maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin ilk ayağı 11 Nisan Perşembe günü oynanacak. Bu kapsamda Slavia Prag ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Her iki takım da ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmek ve yarı final biletine bir adım daha yaklaşmak için sahada olacak İşte, Slavia Prag Chelsea maçına ilişkin tüm detaylar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final maçları bu akşam start alıyor. Slavia Prag ile Chelsea bu akşam Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka, beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.
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