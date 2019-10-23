Slavia Prag 1-2 Barcelona
Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Slavia Prag ile Barcelona karşı karşıya geldi. İspanya ekibi sahadan 2-1 üstün ayrıldı.
Maçın 3. dakikasında Barcelona Lionel Messi'nin golüyle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda dakikalar 50'yi gösterdiğinde ev sahibi ekip Boril'in golüyle skoru 1-1 yaptı.
Bu golden 7 dakika sonra Praglı futbolcu Olayinka topu kendi ağlarına gönderdi. Barcelona böylelikle skoru 2-1 yaptı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona deplasmandan 3 puanla ayrıldı.
Bu arada Messi, İspanyol Raul ve Portekizli Cristiano Ronaldo'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde 33 farklı takıma gol atan 3. oyuncu oldu. Arjantinli yıldız ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe 15 sezon en az bir gol atan ilk futbolcu olmayı da başardı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle