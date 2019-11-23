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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Can Budak
23.11.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Slaven Bilic'ten Türkiye ve Metallica itirafı!

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Slaven Bilic'ten Türkiye ve Metallica itirafı!

Kariyerini İngiltere'de West Bromwich Albion takımında sürdüren Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Spor Arena Dış Haber | İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion'un başında olan Slaven Bilic, İngiliz Mirror gazetesine röportaj verdi.

Büyük maçlar öncesinde soyunma odasında müzik açtığını itiraf eden Hırvat teknik adam, ''West Ham'da ilk yılımda 50 yıl sonra deplasmanda Liverpool'u yendik. Maçtan önce soyunma odasında bir şarkı çalıyordu. Romantik bir şarkıydı. Bu bir savaş şarkısı değil dedim ve şarkıyı değiştirdim. Metallica'dan 'Whisky In The Jar' açtım. Maçı da kazandık. Büyük maçlar öncesinde müzik, sizi gaza getirir. O gitar sesini duymak istersiniz. Maç öncesi Beethoven dinlenmez.'' diye konuştu.

''İNGİLTERE, ALMANYA VE TÜRKİYE...''

İngiltere'ye gitmeden Türkiye'de takım çalıştırma opsiyonunu da düşündüğünü belirten tecrübeli teknik adam, ''Geçen sezon Manchester United - West Ham maçında yorumculuk yapmak için Split'ten Manchester'a gittim. Uçakta çalışmak istediğim yerlerin listesini yaptım. Listenin ilk sırasına İngiltere, Almanya ve Türkiye'yi koydum. Bu ülkelerde bir ismim var ve bu üçünde iş bulmam daha kolaydı. İngiltere'deyken West Brom ile iletişime geçtik ve iş oldu!'' dedi.

''İSTANBUL'DAN SONRA...''

Bilic, son olarak Türkiye trafiğinin ardından İngiltere'de rahat hissettiğini söyledi. Hırvat çalıştırıcı, ''Birmingham'ı çok seviyorum. Bugüne kadar hep büyük şehirlerde yaşadım. Londra, Moskova, İstanbul... İstanbul devasaydı. İngiltere'de şu anda hayatımda ilk kez gitmek istediğim yere 15 dakikada ulaşabiliyorum.'' sözlerini kullandı.

Slaven Bilic'in takımı West Bromwich Albion, Championship'te geride kalan 16 haftada liderlik koltuğunda oturuyor. Bilic'in ekibi 16 maçta sadece 1 kez yenildi.

Slaven Bilic'in West Ham yıllarına gidiyoruz...

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