Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu!
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Suudi Arabistan ekibi El İttihad ile anlaştı.
Suudi Arabistan temsilcisi El İttihad, Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile sözleşme imzaladı.
El İttihad'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic'in, takımın yeni teknik direktörü olduğu belirtildi.
Futbolcu kökenli teknik adamlardan Slaven Bilic, siyah-beyazlı ekipte 2013-15 sezonları arasında görev almıştı. 50 yaşındaki teknik adam, son olarak İngiliz ekibi West Ham United'ı çalıştırmıştı.
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