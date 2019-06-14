Slaven Bilic Tolgay Arslan'ın peşinde
West Bromwich'le anlaşmaya varan Slaven Bilic, Fenerbahçe'de forma giyen eski öğrencisi Tolgay Arslan'ı transfer etmek istiyor.
Ülkemizde 2013-15 yılları arasında Beşiktaş’ı çalıştıran Slaven Bilic’in son adresi West Bromwich oldu.
Hırvat menajerin, İngiliz ekibine ilk transferlerinden birinin eski öğrencisi Tolgay Arslan olacağı öne sürüldü. Bilic’in, Beşiktaş’tayken vazgeçilmezi olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun kadroya katılmasını istediği belirtildi.
50 yaşındaki teknik adam, Tolgay’ı ikna etmek için kendisiyle bir görüşme gerçekleştirecek.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle