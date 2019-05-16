Slaven Bilic, İskoçya yolcusu
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran çalıştıran Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in yeni durağı belli oluyor.
İngiliz basını, tecrübeli çalıştırıcının İskoç ekibi Celtic ile anlaşmak üzere olduğunu duyurdu.
Son olarak Al-İttihad'ı çalıştıran Bilic, Hırvatistan Milli Takımı, Beşiktaş, Lokomotif Moskova ve West Ham United'da görev yaptı.
Bilic, Beşiktaş'ın ardından Premier Lig'de West Ham'ı çalıştırmıştı...
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