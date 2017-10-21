Slaven Bilic ile ipler kopuyor

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra West Ham United'ın başına geçen Slaven Bilic, İngiltere Premier Lig'de aldığı 3-0'lık Brighton yenilgisi ile sarsıldı. Koltuğu uzun süreden beri tartışma konusu haline geçen Hırvat çalıştırıcı bu yenilgi ile birlikte ipleri saldı.
Basın toplantısında beklenmedik yenilgi sonrasında açıklamalar yapan Bilic, "Yönetim ne düşünüyorsa onu yapacak. Kendi kararlar. Oyuncularımı basına yem etmem. Ben teknik direktörüm. Bundan ne saklanırım ne de kaçarım. Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum" diye konuşarak yönetime bir nevi mesaj gönderdi.
İngiltere Premier Lig'de 8 puanla 17. sırada bulunan West Ham United küme düşme sınırının yakınlarında dolaşıyor. Londra temsilcisi 9 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.