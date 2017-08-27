Slaven Bilic diken üstünde

West Ham United Teknik Direktörü Slaven Bilic'in suyu ısındı. İngiltere Premier Lig'e 3 maçta 3 yenilgi ile başlayan Çekiçler'de hedef okları Hırvat çalıştırıcının üzerinde.
West Ham yönetimi Slaven Bilic ile önümüzdeki günlerde kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Newcastle United'a karşı alınan 3-0'lık yenilgi bardağı taşıran son damla olurken, yönetim endişelerini Hırvat çalıştırıcıya aktaracak.
İngiliz basınındaki haberlere göre toplantıda Slaven Bilic'in geleceği görüşülecek ve buradan önemli bir kararın çıkma ihtimali oldukça yüksek.