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Slaven Bilic diken üstünde

West Ham United'da Slaven Bilic önümüzdeki günlerde yönetimle bir toplantı yapacak.

Hürriyet Haber
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West Ham United Teknik Direktörü Slaven Bilic'in suyu ısındı. İngiltere Premier Lig'e 3 maçta 3 yenilgi ile başlayan Çekiçler'de hedef okları Hırvat çalıştırıcının üzerinde.

West Ham yönetimi Slaven Bilic ile önümüzdeki günlerde kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Newcastle United'a karşı alınan 3-0'lık yenilgi bardağı taşıran son damla olurken, yönetim endişelerini Hırvat çalıştırıcıya aktaracak.

İngiliz basınındaki haberlere göre toplantıda Slaven Bilic'in geleceği görüşülecek ve buradan önemli bir kararın çıkma ihtimali oldukça yüksek.

West Ham UnitedBilicPremier League
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