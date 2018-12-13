Skrtel'i kızdıran soru! 'Sizi ilgilendirmez...'
Spartak Trnava maçı öncesi kendisine Slovak bir basın mensubu tarafından yöneltilen soru, tecrübeli Slovak stoperi kızdırdı.
Slovakya'nın Sport24 ekibinden bir basın mensubu, Fenerbahçe'nin tecrübeli Slovak stoperi Martin Skrtel'i kızdırdı.
Takımın finansal durumu ve ligdeki kötü gidişi hakkında sorulan soruya yanıt vermeden geçerken, Fenerbahçeli basın sözcüsü:
'Bunlar sizi ilgilendirmez, bunlar bizim iç problemimiz. Buraya Avrupa Ligi maçı yapmaya geldik. Dünyanın her yerine gidiyoruz, hiç problem yaşamadık, ilk kez sizinle sıkıntımız oldu.' diye cevap verdi.
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