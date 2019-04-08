Skrtel'e yol göründü! Parma ile görüşüyor...
Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Martin Skrtel, ayrılmanın eşiğinde.
Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel, 34 yaşında olmasına rağmen Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında.
İtalyan basınında yer alan habere göre Slovak savunmacı, Serie A ekiplerinden Parma ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Skrtel'in ilerlemiş yaşına rağmen Parma'dan 3 yıllık sözleşme talep ettiği kaydedildi. Parma ise en fazla iki yıl sözleşme yapabilecekleri yanıtını verdi. İki taraf arasında görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.
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