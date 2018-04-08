Skrtel: Uzun zamandır gol atamıyordum, mutluyum
Skrtel, Fenerbahçe'nin Osmanlıspor'u 2-0 yendiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Maçtaki ilk gole imza atan Slovak oyuncu, "Uzun zamandır gol atamıyordum, mutluyum" dedi.
Skrtel'in sözleri şöyle...
"Maçtan önce zorlu olacağını biliyorduk. Rakibimiz kontrataklarla gol arayacağını biliyorduk. Duran toplardan şansımız oldu. Golleri ikinci yarıda bulduk ve kazandık. Son iki maçta değil, Galatasaray ve Malatya maçlarında da iyi oynadık. Bu futbolumuzu sürdürmek istiyoruz.
Golü göremedim, arkadaşlarım sevinince anladım. Yalçın'la çarpışmıştım. Uzun zamandır gol atamıyordum, mutluyum. (Ajansspor)
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