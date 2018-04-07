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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.04.2018 - 10:08, Son Güncelleme:

Skrtel: En formda takım biziz

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Skrtel: En formda takım biziz

Fenerbahçe defansının Slovak yıldızı Skrtel’den şampiyonluk yarışına farklı bakış; "Önümüzde üç takım olmasına rağmen şampiyonluk şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Takımdaki tüm oyuncular çok fit ve güçlü bir görüntümüz var"

Fenerbahçe bitime 7 hafta kala şampiyonluk için umudunu korurken, defansın güçlü ismi Martin Skrtel, mutlu sona inancını ortaya koydu. Yarışta favori gösterilmediklerini ancak şanslarının son haftaya kadar süreceğini belirten Slovak yıldız, "Bitime 7 hafta kala çok güçlü bir görüntümüz var. Gerçekten herkes fit durumda ve performansının zirvesinde. Bunu Kayseri maçında gösterdik. Sezon başından beri yapılan bireysel hatalar da son buldu. Şampiyonluk için bizi favori göstermiyorlar ancak en formda takım biziz. Önümüzde 3 takım olmasına rağmen şansımız çok yüksek" diye konuştu.

YENİ BİR SERİ YAKALAYABİLİRİZ
Kayserispor karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin büyük moral olduğunun altını çizen Skrtel, "Bu sezona kötü başlayıp, inişli çıkışlı grafikler çizsek de istediğimiz ve inandığımız zaman kaybetmeyeceğimizi yakaladığımız serilerle gösterdik. Kalan 7 maçta yeni bir seri yakalayabiliriz. 7 maçın 4'ünü Kadıköy'de oynayacağız. Dolu tribünler bize motivasyon kaynağı olacak. 7'de 7 yapabilmek için taraftarımızın desteğine ve onlarla bütünleşmeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

EN MUTLU 3 HAFTAMI YAŞIYORUM
Slovak yıldız, takım arkadaşları ile yaptığı sohbette en mutlu 3 haftasını yaşadığını belirtip, "Gol yememek çok güzel. Galatasaray'ı yenemedik ama takım olarak ayakta kaldık ve rakibe gol şansı vermedik. Bu bir defans oyuncusu olarak bana görevimi en iyi şekilde yaptığımı kanıtlıyor. Kalan haftalar için de moral oluyor" dedi.

Fenerbahçe, Skrtel'in defansta yer aldığı 15 maçın 6'sında (Antalya, Bursa, Karabük, Malatya, G.Saray, Kayseri) gol yemedi. 9 karşılaşmada ise kalesinde 16 gol gördü. (Sabah)

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