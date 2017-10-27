Skrtel artık kulübede oturacak! Çünkü...

Aykut Kocaman, cezası bitmesine rağmen Martin Skrtel'i Galatasaray derbisinde oynatmayıp yerine Roman Neustadter'e şans verince herkes büyük şaşkınlık yaşamıştı. Bunun nedeninin tamamen 'ezber bozmak' olduğu ortaya çıktı. Tecrübeli hoca yaptığı teknik analiz sonrasında, rakiplerin ayağa pas yapma konusunda sıkıntıları olan Skrtel'i çözdüğünü fark etti.

Kocaman, rakip takımların defanstaki diğer oyunculara baskı yapıp topun Skrtel tarafından kullanılmasını sağladığını, pasla çıkmakta zorlanan Slovak oyuncunun defansı zor durumda bıraktığını belirledi. Sarı-lacivertli teknik direktör topla çıkışta ve ayağa pas yapmada Skrtel'in daha iyi olduğunu belirlediği Roman Neustadter'i stoperde Luis Neto ile eşleştirip sorunu çözdü. (Fotomaç)