Skrtel 2 yılda ısrar etti, anlaşmayı yaptı!
Fenerbahçe'nin sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Slovak stoper Martin Skrtel'in Serie A Ligi ekiplerinden Parma ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Tecrübeli stoper, kariyerine Serie A'da devam edecek. Fenerbahçe Skrtel'e yeni sözleşme teklifinde bulunmuş, ancak tecrübeli stoper bu teklifi geri çevirmişt
Fenerbahçe 1 yıllık teklifte bulunurken, Skrtel 2 yılda ısrar etmişti.
Sarı-Lacivertli takımda mutsuz olan Skrtel'in Parma ile her konuda anlaşmaya vardığı sezon bitimiyle birlikte resmi imzayı atacağı ifade edildi. (Takvim)
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