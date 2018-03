Skrtel: "19 yıllık seri bu maçtan sonra..."

İki futbolcunun açıklamasında öne çıkan sözleri şöyle;



JOSEF DE SOUZA



Zor bir maç olacak ama kazanmak için her türlü imkana sahibiz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ve şampiyonluk yarışımızı sürdüreceğiz.



Tüm takımlar için orta saha önemlidir. O bölgede oynayan oyuncular o akşam katkı sağlamak için elinden geleni yapacaktır. Derbilere her zaman farklı bir konsantrasyonla hazırlanırım.



Beşiktaş derbisinde iyi günümüzde değildik. Galatasaray maçı farklı olacak. Zaten Galatasaray maçları bizim için hep farklı geçmiştir, yine öyle olacağını düşünüyorum



MARTIN SKRTEL



Derbiler her zaman özel olmuştur. Bugüne kadar burada birkaç derbi oynadım. Her zaman özeldi, hafta sonu da özel olacağını düşünüyorum.



19 yıllık seri bu maçtan sonra da sürecek. Buna inanıyoruz. Taraftarın desteğiyle inanıyorum ki o akşam galibiyetle ayrılacağız.