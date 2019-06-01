Skomina, Liverpool tarafında pek hoş karşılanmadı! iddaa'da TEK MAÇ...
Bu akşam oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalini, Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Damir Skomina yönetecek. Liverpool tarafı, bu kararı pek hoş karşılamadı...
5 MAÇ 4 YENİLGİ...
İlk olarak 2009-10 sezonunda Liverpool'un Fiorentina maçında düdük çalan Damir Skomina, bugüne kadar Kırmızılar'ın 5 maçında görev yaptı, 4 defa sahadan boynu bükük ayrıldılar.
Bu yenilgilerin arasında, Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve penaltılara kadar giden karşılaşmada bulunuyor...
VAR KARARI ÇOK TARTIŞILDI!
Bu sezon PSG ile Manchester United arasında oynanan ve uzatma anlarında penaltı ile PSG'nin kupaya veda ettiği maçta hakem Damir Skomina'ydı.
Skomina, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitmiş ve penaltıya hükmetmişti. O gün VAR odasında yer alan Massimiliano Irrati idi, bu akşam ise Danny Makkelie olacak.
SUUDİ ARABİSTAN'DA MESKEN TUTTU!
Slovenya'nın yerel ligi dışında, Suudi Arabistan'da da sezon boyunca greöv alan Damir Skomina, iki ligde toplam 36 maça çıktı.
Bu 36 maçta 18 defa beyaz noktayı gösterdi ama iş Şampiyonlar Ligi yönetmeye geldiğinde 4 maçta sadece 1 kere penaltı kararı verdi.
Kırmızı kartlarda da ciddi bir fark var! Devler Ligi'nde hiç kırmızı kartına başvurmayan Skomina, lig maçlarında ise 9 defa kırmızı kartına hükmetti.
MİSLİ.COM'DA TEK MAÇ!
Devler Ligi finali bu akşam nefesleri kesecek, Misli.com'a üye olanlar ise TEK MAÇ'ta bu heyecanı yaşayabilecek!
İlk olarak 1,75 açılan "Liverpool kazanır" iddaa oranı 1,65'e gerilerken, Tottenham'ın iddaa oranı ise 3,20'den 3,75'e kadar yükseldi...
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