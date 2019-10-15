Skandalın ardından istifa geldi!
Bulgaristan Futbol Federasyonu Başkanı Borislav Mihaylov, İngiltere maçında çıkan olayların ardından istifasını açıkladı.
Spor Arena Dış Haber | Bulgaristan ile İngiltere arasında oynanan maçta yaşanan skandal olaylar istifayı getirdi!
İngiltere'nin 6-0 yendiği karşılaşmada Bulgar taraftarlar ırkçı hareketlerde bulunmuş ve nazi selamı yapmıştı.
UEFA'dan konu hakkında sert bir uyarı gelirken Bulgaristan Futbol Federasyonu Başkanı Borislav Mihaylov, olayların ardından istifa ettiğini açıkladı.
Aynı zamanda UEFA Yürütme Kurulu üyesi de olan Bulgaristan Futbol Federasyonu Başkanı, bu görevinden de istifa etti.
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