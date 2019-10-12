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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
Haber Giriş: 12.10.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Skandalın ardından Enver Cenk Şahin'e Nevşehir'den teklif

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Skandalın ardından Enver Cenk Şahin'e Nevşehir'den teklif

Almanya'da Instagram hesabından Barış Pınarı Harekatı paylaşımında bulunması nedeniyle kulübü ve taraftarlarının tepkisiyle karşılaşan Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli forması giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'e Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı sahip çıktı. Futbolcuyu Nevşehir Belediyespor'a transfer olması teklifinde bulunan Arı, "Tesislerimizde yerinizi hazırladık. Resmi işler için ara transfer dönemini beklemek kaydıyla biz her şeye varız. Antrenman alanlarımız, hocalarımız, takımımız ve taraftarlarımız seni bekliyor" dedi.

Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli forması giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından Barış Pınarı Harekatı paylaşımında bulunurken "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle!" sözlerini kullandı. Bu paylaşımın üzerine Enver Cenk Şahin'in kulübü St. Pauli, resmi internet sitesinden açıklamada bulundu. Alman kulübünden yapılan açıklamada "St. Pauli, bu tarz paylaşımlardan uzak durmaktadır. Böyle şeyler, bizim kulübümüzün değerleriyle örtüşmüyor. Kulüp olarak futbolcuyla görüşüyoruz. Görüşmeler bitene kadar başka açıklama yapmayacağız. Biz savaşı istemeyen bir kulübüz. Asla savaşmayın!" sözlerine yer verildi.

 St. Pauli taraftar grubu da yazılı bir açıklamada bulunurken "Cenk Şahin'in ilk olayı bu değil! Savaşı destekleyen bir futbolcu. Bundan böyle St Pauli formasını giymesini istemiyoruz" denildi.

Almanyada Enver Cenk Şahin için skandal hareket
Almanya'da Enver Cenk Şahin için skandal hareket!

 Arı: "Nevşehir seni bağrına basacak"

 Yaşanan bu olayların ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'te bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak gurbetçi futbolcuyu Nevşehir'e davet etti. Arı, "Almanya'nın St. Pauli futbol takımında oynayan gurbetçimiz Enver Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatına destek paylaşımı kulübünü çok rahatsız etmiş ve gurbetçimize yaptırım kararı almışlar. Kıymetli futbolcu kardeşim, tesislerimizde yerinizi hazırladık. Resmi işler için ara transfer dönemini beklemek kaydıyla biz her şeye varız. Antrenman alanlarımız, hocalarımız, takımımız ve taraftarlarımız seni bekliyor. Şehir ve takım duruşunu çok sevdi. Seni aramızda görmek istiyoruz. Gel bu gurbet özlemini bitirelim. Ait olduğun topraklarda, aynı olaya hırslanıp, aynı olaya sevindiğin vatandaşların seni bekliyor. Hiç düşünme, yarın sabahtan uçak biletini al ve gel. Nevşehir seni bağrına basacak" dedi.

Arı'nın bu paylaşımına sosyal medya takipçileri ve Nevşehir Belediyesporlu taraftarları da büyük destek verdi.

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