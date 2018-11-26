Skandalın adı, Babel! Şok küfür...
Süper Lig’in 13.haftasında Ankaragücü’nü 4-1 yenerek moral bulan Beşiktaş’ta Babel krizi devam ediyor… Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sosyal medyadan bir taraftarın kendisine 'Kasımpaşa'da 200 bin Euro'ya oynamak ister misin?' sorusuna skandal bir cevap verdi. Babel daha sonra gelen tepkilerin ardından cevabını sildi. Hollandalı oyuncu bir süre sonra da özür diledi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve zam isteyen Hollandalı sosyal medyada taraftarlarla girdiği sert tartışmalara bir yenisini daha ekledi.
Daha önce twitter hesabından kendisine ‘Yazık’ diyen takipçisine ‘Yazık yok, sadece sus’ yanıtını veren Babel bu kez de instagram’da hayrete düşüren bir çıkış yaptı.
Bir Beşiktaş taraftarının ‘Kasımpaşa’da yeniden 200 bin Euro’ya oynamak ister misin’ sorusuna Babel, “Annenle yeniden buluşmamı ister misin?” şeklinde cevap verdi.
Babel’in bu şok cevabı siyah beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Babel daha sonra yazdıklarını sildi ve bir süre sonra 'I am sorry' yazarak özür dilediğini paylaştı.
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