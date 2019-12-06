Skandal manşete savunma! Corriere dello Sport...

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A'da bu akşam oynanacak Inter - Roma maçı için attığı 'Black Friday' manşetiyle şimşekleri üzerine çeken Corriere dello Sport, ırkçılık suçlamalarına cevap verdi.

Gazete bugünkü manşetini bu tartışmaya ayırdı ve ırkçılık suçlamalarını sert bir dille reddederek okuyucularından özür diledi. Corriere dello Sport'un bugünkü manşetinde, 'Siz kime ırkçı diyorsunuz? Bu gazete yıllardır eşitlik ve özgürlük için mücadele ediyor' ifadeleri kullanıldı.

Corriere dello Sport Direktörü Ivan Zazzaroni ise gazetenin internet sitesinde yankı bulan manşetlerine ilişkin zorunlu bir açıklama yaptı.

Zazzaroni, bugünkü manşetlerine ilişkin "Farklılığa övgü" başlığını attığı açıklamasında, bazı sosyal medya kullanıcılarının klavyelerini kullanarak kendilerine çamur attığını savundu.

"Black Friday" başlıklarının anlamak isteyenler için farklılığın övgüsü, farklılığın gururu ve zenginliği olduğunu kaydeden Zazzaroni, "Roberto Perrone’nin harika şekilde kaleme aldığı üzere bu masum bir başlık, içinde zehir bulunan zehirli kişiler tarafından zehirli hale getirilir." ifadesini kullandı.

MANŞETTE NE VARDI?

Inter ile Roma arasında yarın oynanacak maçı, geçen yıla kadar Manchester United’dan takım arkadaşı olan bugün biri Inter'de diğeri Roma'da top koşturan ve yarınki mücadelede saha içinde sık sık karşı karşıya gelmesi beklenen iki siyahi oyuncu (Lukaku ve Smalling) üzerinden "Black Friday" başlığıyla ele almıştı.

Haberin girişinde, özellikle ABD'de alışverişte cuma günleri büyük indirimi çağrıştıran "Black Friday" sözüne atıf yapılarak , "(Irkçı tezahürat) 'Buu' diyenlere karşı, bebekler gibi 'ooh' demeliyiz. Yarın büyük bir Kara Cuma. Sezon sonu indirimi olduğu için değil aksine şampiyonluk yolunda sezon boyu unutulmayacak bir maç yaşamak için önemli bir gün." ifadeleri kullanılmıştı.

TESİSLERE GİRİŞ YASAĞI

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma ve Milan, Inter'in siyahi futbolcusu Romelu Lukaku ile Roma'nın siyahi oyuncusu Chris Smalling'i kullanarak "Black Friday (Kara Cuma)" manşeti atan Corriere dello Sport gazetesine, ocak ayına kadar tesislerine giriş yasağı getirdi.

LUKAKU VE SMALLING'DEN SERT TEPKİ

Inter’in Belçikalı santraforu Lukaku, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İki takım arasındaki mücadeleye odaklanmak üzereyken bu sabah Corriere dello Sport’un kariyerimde gördüğüm en aptal manşetle çıktığını gördüm. Kültür anahtardır. Siz Corriere dello Sport, daha iyi iş yapmalısınız. Destek olan tüm taraftarlara ve gazetecilere teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Roma’nın İngiliz stoperi Smalling de "Black Friday" manşetini "Yanlış ve çok duyarsızca" şeklinde nitelendirdi. Smalling, kendisinin arkasında duran kulübüne de teşekkür etti.

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