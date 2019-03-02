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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.03.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Skandal! Kargayı öldürüp astılar...

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Skandal! Kargayı öldürüp astılar...

Romen ekibi CFR Cluj skandal bir harekete imza attı. Kulübün çimlere zarar veren 4 kargayı öldürüp sahanın yanındaki direklere asması şok etkisi yarattı.

Romanya 1. Ligi’nde lider durumda olan CFR Cluj’un, skandal bir harekete imzasını attığı öğrenildi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Digisport’un haberine göre Cluj, kulübün idman tesislerine sık sık gelen kargaların, zemine zarar vermesi sonrasında ölümcül bir karar aldı.

Kulüp, çimlere zarar veren 4 kargayı öldürdü ve antrenman sahasının hemen yanındaki direklere astı. Kulübün bu şekilde hem diğer kargaların sahaya girmesini engellemeye çalıştığı, hem de yılan ve benzeri hayvanları tesislerden uzaklaştırmaya çalıştığı ifade edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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