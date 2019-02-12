Skandal hata! Galatasaray, Fenerbahçe logosuyla servis edildi
France Football'un tarihin en iyi 30 kulübünü belirlediği listede skandal hata...
Galatasaray, France Football'un belirlediği tarihin en iyi 30 kulübü arasında 27. oldu. Fakat, açıklanan listeyi inceleyenler yanlışlığı fark etti.
France Football, listede Galatasaray'ı Fenerbahçe logosuyla göstererek büyük bir hataya imza attı.
İşte o liste...
Listede 4. sırada yer alan Bayern Münih, Bundesliga'da haftayı 3 puanla kapattı...
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