Sizinle gurur duyuyoruz

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
09.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Başak KOÇ yazdı...

14 bin yürek tribünde, milyonlar ekran karşısında nefeslerimizi tutarak izledik maçı. A Milli Kadın Voleybol Takımı’mıza canı gönülden teşekkür ediyoruz.

Voleybolda kadınlarda Dünya sıralamasında 12’nci, Avrupa’da da en iyi 5’teyiz. 31. Avrupa Şampiyonası’nı Dünya ve Avrupa Şampiyonu, Olimpiyat Oyunları finalisti Sırbistan’a karşı final oynayarak, 16 sene sonra gümüş madalya ile ikincilikle kapatıyoruz. Üzüldüğümüz şey, madalyanın rengi. Bunu düşününce, acaba nankörlük mü ediyoruz gibi de gelmiyor değil bana? Gönül, 9.6 kiloluk 74 cm.

el yapımı 24 karat altın kupayı kazanabilmeyi isterdi. Sporda beklentiler asla bitmez... Şampiyona karnemiz; 2 gümüş (2003-2019), 2 bronz (2011-2017)... Her başarı bir etki noktasından doğar. 2003’te ilk kez finale kaldığımızda Türk voleybolu bu etki noktasını doğurdu ve biz büyümeye başladık. Bahar, Özlem, Natalia, Mesude, Neslihan, Gülden, Esra, Aysun, Sinem, Seda, Çiğdem ve Pelin, ilk vagona atlayanlardı. Gönüllerimize demir attılar ve Filenin Sultanları doğdu. Taşıdıkları meşale yolumuzu aydınlattı. Bu başarı o kadar güçlü bir ivme yarattı ki, aileler çocuklarının da voleybol oynamasını istedi. Bir başarıdan bir çok başarıyı doğurduk.

SABIRLA DESTEKLEMELİYİZ

Dünyanın en iyileri Türkiye’de oynamak için rekabete girdi. Avrupa, kulüpler ve altyapı milli takımlar seviyesinde büyüdükçe büyüdük. Bu gelişmeleri asla unutmadan, jenerasyon geçişlerini sabırla desteklememiz gerekiyor. Gelenek kelimesi önemlidir. Bizim de geleneğimiz çok kuvvetli. Eda, Hande, Meliha, Meryem, Naz, Kübra, Simge, Cansu, Aylin, Fatma, Ebrar, Gözde, Zehra ve Şeyma, hepsi pırlanta. Daha niceleri gelecek. Mağlubiyetlerde çok farkında değiliz ama biz yürüttüğümüz merdivenin üzerinde koşuyoruz.

Cesareti korkusundan, aklı hırsından büyük takım yaratmak kolay iş değil. Şartlar değiştikçe çevik hamlelerle takımı sahada tutan Giovanni Guidetti ve ekibi, bunun olması için çok büyük çaba gösteriyor. Tek eklememiz gereken şimşek gibi, doğan fırsatı, çıktığı anda yakalayabilmek. Bunun için de üst seviye maç tecrübesine ihtiyacımız var. Unutmayalım en güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız. Bu arada harika bir organizasyona imza atan herkese tebrikler. Ankara seyircisinin de yeri ayrı. “İyi seyirci, iyi sanatçı yaratır” demişler. Takımımıza büyük destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Önümüzde yeni bir hedef var: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları. Ocak ayında eleme oynayacağız. Biz hayal etmeye devam edeceğiz. Yahya Kemal ne güzel söylemiş, “Yürü! Hür maviliğin bittiği son hadde kadar. İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar.” Kazanacağımız oyunu biz seçebiliriz. Neden olmasın!

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