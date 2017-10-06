Size ihtiyacım var

F.BAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, T.M. Akhisar deplasmanında alınan mağlubiyetle bozulan moralleri düzeltmek için büyük çaba sarf ediyor. Yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede takımının fiziksel ya da taktiksel bir sıkıntısı olmadığı tespitini yapan Kocaman, sorunun psikolojik olduğu sonucuna vararak futbolcularıyla bire bir görüşmeler yapmaya başladı. Oyuncularının mental açıdan kırılgan olduğunu düşünen tecrübeli teknik adam, Volkan, Valbuena, Josef, Alper ve Soldado’ya terapi uyguluyor.

‘TAKIMA ÖNDERLİK YAPMALISIN’

AYKUT Kocaman’ın bu süreçte en çok ilgi gösterdiği isimler ise ilk 11’de oynama şansı bulamayan futbolcular.

Kaleyi Kameni’ye kaptıran Volkan Demirel’e, “Sen bu takımın kaptanısın. Kendini her an oynayacakmış gibi hazır tutmalı ve diğer futbolculara önderlik etmelisin. Sana çok ihtiyaç ihtiyaç duyacağım” diyen Kocaman, Vincent Janssen’in yedeği konumuna düşen Roberto Soldado’ya da şu mesajları verdi:

“Oynamadığın için üzgün ve moralsiz olduğunun farkındayım ama önümüzdeki maçlarda sana şans vereceğim.”

‘TABLOYU TERSİNE ÇEVİREBİLİRİZ’

KOCAMAN’ın futbolcularla yaptığı görüşmelerde dikkat çektiği bir başka konu da lider Galatasaray ile aralarındaki 8 puanlık fark. Ligde henüz 7 hafta oynandığını ve önlerinde 27 maçın daha bulunduğunu hatırlatan Kocaman, “Her takımın puan kaybedebileceği, zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. Moralinizi bozmadan çalışmalarınıza devam edin çünkü bu tabloyu tersine çevirmek kendi elinizde” dedi.

Öte yandan, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, dünkü idmanda genç takımla maç yaptı. Karşılaşmayı 5-0 kazanan A takımın gollerini Giuliano (2), Aatıf (2) ve Fernandao attı.