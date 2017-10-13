İşte, Uğur Meleke'nin zorlu 90 dakika öncesi görüşleri...

Beşiktaş’ın maça Adriano, Quaresma ve Babel’siz çıkması doğru mu?

96 saat içinde önce Ankara, sonra Monaco deplasmanında olacaksınız; özellikle de Monaco deplasmanında bir beraberlik belki de tur bileti anlamına gelecek. Senenin en kritik maçlarından biri bu. 33-34 yaşına gelmiş Adriano’lar Quaresma’lar da doğrusu bu maçları bekliyorlar maksimumlarını vermek için. Geçen sezon lig 1 golle tamamlayan Quaresma’nın Şampiyonlar Ligi grubunu 2 gol-3 asistle bitirmesi tesadüf değil. Rotasyon kararı bence doğru.

Peki bu kadro Gençlerbirliği deplasmanı için yeterli mi?

Zaten Negredo’nun muhakkak oynaması lazımdı, bence her forma giydiği maçta gerekeni yapıyor, çok istekli ve hatta formda. Siz bakmayın internet gençliğinin gol atamıyor diye Negredo ile alay etmesine. Gol dışında hemen her şeyi yapıyor, Karabük önünde Talisca’ya iki “al da at” pası verdi, gol olmadı. Porto deplasmanında ve Fenerbahçe önünde Babel’e asistleri yaptı. Trabzon maçında kendi yarattığı üst direkle biten pozisyonu var. Negredo’nun oynaması için illa ön tarafta birileri kenarda oturacak. Adriano’nun da alternatifinin Gökhan olduğuna bakarsak, bu kadronun önceki kadrolardan çok bir eksiği yok zaten.

Gençlerbirliği’nde Skuletic yerine Muriqi’nin tercih edilmesi doğru mu?

Ankara ekibi son bir buçuk yılda olağanüstü güç kaybetti ve gidenlerin yerini dolduramadı. Skuletic çok çalışkan bir oyuncu ama son vuruş kalitesi çok düşük. Muriqi’nin fizik avantajıyla Tosiç’i zorlamayı hedeflemiş Mesut Hoca. İşleri gerçekten zor.