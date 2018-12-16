Siyah-beyaz düello
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta büyük çekişmeye sahne olan maç 2-2 eşitlikle son buldu. Konuk takım 45+1'de Hugo Rodallega'nın golüyle 1-0 öne geçerken, ikinci yarıda siyah-beyazlıları bir şok daha bekliyordu. İkinci yarının hemen başında Trabzonspor Antony Nwakaeme'nin golüyle 48. dakikada farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 58'i gösterirken Dorukhan Toköz'ün baskısı hata yaptırdı ve Onazi golü kendi kalesine gönderdi: 2-1. 68. dakikada Dorukhan Toköz, büyük çabalarla golü bulurken bu skor öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Mustafa Pektemek 90+6'daki golüyle maçın skorunu tayin etti. Trabzonspor 26 puana yükseldi. Beşiktaş ise haftayı 26 puanla kapadı. Beşiktaş ilk devrenin son maçını deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak. Caner Erkin bu maç için cezalı duruma düştü. Trabzonspor ise evinde Rize'yi konuk ederek sezonun yarısını kapatacak.
STAT: Vodafone
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
BEŞİKTAŞ: Karius, Necip Uysal (Dk. 46 Gökhan Gönül) Medel, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan Toköz, Quaresma (Dk. 46 Caner Erkin), Ljajic, Lens, Güven Yalçın (Dk. 82 Mustafa Pektemek)
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Onazi, Sosa (Dk. 64 Batuhan Artarslan), Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Dk. 84 Amiri), Nwakaeme (Dk. 74 Ekuban), Rodallega
GOLLER: Dk. 45 Rodallega, Dk. 48 Nwakaeme (Trabzonspor) - Dk. 57 (KK) Onazi, Dk. 90+6 Mustafa Pektemek (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Dorukhan Toköz, Ljajic, Caner Erkin (Beşiktaş) - Pereira (Trabzonspor)
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor karşılaşmasının kadrosunda son oynanan Malmö maçından 3 değişikliğe gitti. Defans hattını değiştirmeyen Güneş, stoper ikilisini yine Necip ve Vida'dan oluştururken, sağ bekte Dorukhan, sol bekte de Adriano'yu 11'de görevlendirdi. Orta ikilide Medel ile Atiba görev yaparken Quaresma, Ljajic ve Lens hücum hattının 3'lüsü oldu. Tecrübeli teknik adam santrfordaki tercihini ise Güven Yalçın'dan yana kullandı.
CANER ERKİN VE PEREIRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Beşiktaş'ta ikinci yarının başında Quaresma'nın yerine oyuna dahil olan Caner Erkin, mücadelenin 78'inci dakikasında Abdülkadir Ömür'e yaptığı tehlikeli hareket sonrasında sarı kart gördü. Caner Erkin gördüğü bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise Pereira gördüğü sarı kart nedeniyle Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
PEPE SON KEZ VODAFONE PARK'TA
Beşiktaş'ın karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Portekizli stoper Pepe, Trabzonspor karşılaşmasını statta takip etti. Tecrübeli savunmacı karşılaşmayı transfer komitesi başkanı Umut Güner'in locasında Tamer Tuna ile beraber izledi.
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Başakşehir
|16
|14
|34
|2Önceki5
|Yeni Malatyaspor
|16
|10
|28
|3Önceki4
|Beşiktaş
|16
|8
|26
|4Önceki6
|Trabzonspor
|16
|7
|26
|5Önceki7
|Galatasaray
|16
|7
|26
|6Önceki2
|Kasımpaşa
|16
|6
|26
|7Önceki3
|Antalyaspor
|16
|-2
|26
|8Önceki8
|Konyaspor
|16
|3
|24
|9Önceki9
|Sivasspor
|16
|3
|24
|10Önceki11
|Bursaspor
|16
|0
|20
|11Önceki10
|Ankaragücü
|16
|-6
|20
|12Önceki12
|Göztepe
|16
|-4
|19
|13Önceki15
|Kayserispor
|16
|-10
|18
|14Önceki14
|Alanyaspor
|16
|-9
|17
|15Önceki13
|Akhisar Bld. Spor
|16
|-7
|16
|16Önceki16
|Bb Erzurumspor
|15
|-6
|14
|17Önceki17
|Fenerbahçe
|15
|-8
|14
|18Önceki18
|Çaykur Rizespor
|16
|-6
|12
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER AZALIYOR
Beşiktaş'ta eksik futbolcu sayısı Trabzonspor karşılaşmasında bir hayli azaldı. Sakatlık, kadro dışı, UEFA listesinde olmama gibi sebeplerle Malmö maçına 9 futbolcusundan yoksun çıkan siyah beyazlılar, Trabzon karşısına sadece 2 eksikle çıktı. Sakatlığı geçen Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Lens ile Malmö kadrosuna listeye yazılmadıkları için giremeyen Atiba ve Güven Yalçın maç kadrosunda yer aldı. Bu futbolculardan Atiba, Güven ve Lens maça 11'de başlarken, Caner ve Gökhan Gönül yedek soyundu. Sakatlığı geçmeyen Babel ve Roco ise karşılaşmada yer almadı.
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU, MEHMET TUTULKAN'IN AİLESİNİ AĞIRLADI
2 hafta önce oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisini izlediği restoranda çıkan kavgada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Beşiktaş taraftarı Mehmet Tutulkan'ın ailesi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu tarafından ağırlandı. Tutulkan ailesi, Trabzonspor maçını yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun locasından izledi.
ATIBA'DAN REKOR, NECİP'TEN 2'NCİ DALYA
Beşiktaş'ta 6'ncı sezonunu geçiren Atiba Huthcinson, Trabzonspor karşısında rekor maçına çıktı. Kanadalı oyuncu, Trabzonspor maçıyla Süper Lig kariyerinde 157'nci maça çıkarak siyah beyazlı ekibin ligde en çok forma giyen yabancı oyuncusu oldu. Bu rekor, 156 maçla Tomas Sivok'a aitti.
Necip Uysal ise siyah beyazlı formayla ligde ikinci kez 'dalya' dedi. Beşiktaş'ın altyapısında yetişen ve 2009-2010 sezonundan itibaren A takım ile birlikte maçlara çıkan Necip, Trabzonspor karşısında 200'üncü lig karşılaşmasına çıktı.
ÜNAL KARAMAN İLK 11'İNİ BOZMADI
Bordo mavili ekipte teknik direktör Ünal Karaman ilk 11'ini bozmadı. Geçen hafta Atiker Konyaspor karşısında galip gelen kadroyu bozmayan Karaman, siyah beyazlılar karşısına Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega ilk 11'iyle çıktı.
Zorlu mücadele öncesi Trabzonspor'da Kucka'nın sakatlığı bulunurken, Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak ise kadro dışında bulunuyor. Bordo mavili ekipte geçtiğimiz günlerde Mustafa Akbaş'ın da sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti. Trabzonspor'da üç sarı kartı bulunan Pereira, kart görmesi halinde Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak.
OLCAY ŞAHAN, SÜPER LİG'DE İKİNCİ KEZ DALYA DİYECEK
Süper Lig kariyerine 2012-13 sezonunda Beşiktaş ile başlayan Olcay Şahan ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Şahan, eski takımına karşı forma giymesi halinde Süper Lig'de 200'üncü maçına çıkarak ikinci kez 'dalya' diyecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
8'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Quaresma ortaladı. Ön direkte Güven'in gelişine vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
20'nci dakikada Dorukhan'ın hatalı pasıyla topla buluşan Sosa'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Karius topu kontrol etti.
22'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Sosa'nın ortasında Karius topu elinden kaçırdı. Nwakaeme'nin şutunda top üst direkten geri döndü. Sonrasında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.
31'inci dakikada Adriano'nun uzak mesafeden attığı sert şutta kaleci Uğurcan topu sektirdi. Seken topu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.
34'üncü dakikada kısa paslarla rakip sahaya geçen Beşiktaş'ta Adriano ortaladı. Arka direkte Dorukhan'ın içeri çevirdiği topu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.
45'inci sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Sosa ortaladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Rodallega, Karius'u çalımladıktan sonra topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
48'inci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Onazi'nin pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Nwakaeme'nin plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
54'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Dorukhan ortaladı. Arka direkteki Caner'in indirdiği topa müsait durumdaki Ljajic'in vuruşu üstten auta çıktı.
57'nci dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Caner Erkin'in ortasında ön direkte topla buluşan Dorukhan'ın vuruşunda Onazi'ye çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
65'inci dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Ljajic ortaladı, Vida'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu son anda kornere tokatladı.
68'inci dakikada Gökhan Gönül'ün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dorukhan'ın vuruşunda top kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Halil Umut Meler pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol kararını iptal etti.
85'inci dakikada Caner'in kullandığı kornerde Vida'nın kafa vuruşu auta gitti.
87'nci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ljajic ortaladı. Caner Erkin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.
90'ıncı dakikada ceza sahası içinde markaj altında kalan Lens vuruşunu yaptı, top kaleci Uğurcan'da kaldı.
90+6'ncı dakikada Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Pektemek arka direkte topu ağlarla buluşturdu: 2-2.
Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
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