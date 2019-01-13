Sixers'ta gerilim artıyor! Atlanta yenilgisi sonrası...
Philadelphia 76ers, Joel Embiid’le Ben Simmons’ın yanına Jimmy Butler’ı da ekleyince birçok kişi onları NBA finaline gidebilecek bir takım olarak görüyordu.
Bu üç yıldızın uyumları şu ana kadar beklenenden çok uzak. Üstelik sular da durulacakmış gibi gözükmüyor.
Sixers, ligin en zayıf takımlarından biri olan Atlanta Hawks‘a mağlup oldu. Maçın ardından takımın iki yıldızı demeçlerle birbirlerine üstü kapalı mesajlar gönderdi.
Ben Simmons, karşılaşmanın ardından; “Bence yumuşaktık. Yeterince fiziksel olmadığımızı düşünüyorum. Savunmada onlar sayı bulduğunda bunu yeterince kişisel olarak algılamadık. Biri sizin üzerinizden sayı attığında bu bir gurur meselesi olmalı ve her seferinde sinirlenmelisiniz. Bence bu yaşla gelen bir şey, bizim çok genç oyuncumuz var ama aynı zamanda birbirimizin daha iyi olmasını ve bir sonraki seviyeye çıkmasını beklemeliyiz. Çünkü playofflar başladığında seviye başka noktaya çıkacak. Bunu bir meydan okuma olarak görmeliyiz. Sahaya çıkıp rakibinizin sizin üstünüze gelmesine izin vermemelisiniz. Bunu bir gurur meselesi yapmalısınız. Sahaya çıkmalı, rakibinizi durdurmalı ve adamınıza kilit vurmalısınız. Bu ben dahil herkes için geçerli” diyerek takımının performansını eleştirdi.
Simmons’ın “yumuşaklık” yorumuna ise takım arkadaşı Jimmy Butler pek katılmadı. Tecrübeli yıldız; “Ben ‘yumuşak’ kelimesini sevmem. Yapmamız gerekenleri yapamadık” dedi.
İkili arasındaki demeç savaşı şimdilik fazla büyümese de Butler’ın Timberwolves‘un genç yıldızlarıyla yaşadığı sorunlar düşünüldüğünde bu birçok şeyin başlangıcı olabilir.
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