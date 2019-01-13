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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: Eurohoops / Foto: Reuters
13.01.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Sixers'ta gerilim artıyor! Atlanta yenilgisi sonrası...

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Sixers'ta gerilim artıyor! Atlanta yenilgisi sonrası...

Philadelphia 76ers, Joel Embiid’le Ben Simmons’ın yanına Jimmy Butler’ı da ekleyince birçok kişi onları NBA finaline gidebilecek bir takım olarak görüyordu.

Bu üç yıldızın uyumları şu ana kadar beklenenden çok uzak. Üstelik sular da durulacakmış gibi gözükmüyor.

Sixers, ligin en zayıf takımlarından biri olan Atlanta Hawks‘a mağlup oldu. Maçın ardından takımın iki yıldızı demeçlerle birbirlerine üstü kapalı mesajlar gönderdi.

Ben Simmons, karşılaşmanın ardından; “Bence yumuşaktık. Yeterince fiziksel olmadığımızı düşünüyorum. Savunmada onlar sayı bulduğunda bunu yeterince kişisel olarak algılamadık. Biri sizin üzerinizden sayı attığında bu bir gurur meselesi olmalı ve her seferinde sinirlenmelisiniz. Bence bu yaşla gelen bir şey, bizim çok genç oyuncumuz var ama aynı zamanda birbirimizin daha iyi olmasını ve bir sonraki seviyeye çıkmasını beklemeliyiz. Çünkü playofflar başladığında seviye başka noktaya çıkacak. Bunu bir meydan okuma olarak görmeliyiz. Sahaya çıkıp rakibinizin sizin üstünüze gelmesine izin vermemelisiniz. Bunu bir gurur meselesi yapmalısınız. Sahaya çıkmalı, rakibinizi durdurmalı ve adamınıza kilit vurmalısınız. Bu ben dahil herkes için geçerli” diyerek takımının performansını eleştirdi.

Simmons’ın “yumuşaklık” yorumuna ise takım arkadaşı Jimmy Butler pek katılmadı. Tecrübeli yıldız; “Ben ‘yumuşak’ kelimesini sevmem. Yapmamız gerekenleri yapamadık” dedi.

İkili arasındaki demeç savaşı şimdilik fazla büyümese de Butler’ın Timberwolves‘un genç yıldızlarıyla yaşadığı sorunlar düşünüldüğünde bu birçok şeyin başlangıcı olabilir.

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