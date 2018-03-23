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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
23.03.2018 - 11:10, Son Güncelleme:

Sixers, Ersan'la kazandı!

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Sixers, Ersan'la kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Ersan İlyasova'nın üstün performansının yardımıyla deplasmanda Orlando Magic'i 118-98 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Sezonun formda ekibi Philadelphia 76ers, üst üste 5'inci galibiyetini konuk olduğu Orlando Magic'i 118-98 yenerek aldı.

Sixers'ta oyuna sonradan giren ve süre aldığı 21 dakikada 18 sayı ve 3 ribauntla oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımının en skorer oyucusu oldu. Joel Embiid 17 sayı ve 9 ribaunt, Marco Belinelli ve Robert Covington 15'er sayı, diğer milli oyuncu Furkan Korkmaz ise sahada kaldığı 12 dakikada 3 sayı ve 1
asistle oynadı.

Bu sezon 51'inci kez kaybeden Magic'te Rodney Purvis 19, Bismack Biyombo 13 sayı atarken, Aaron Gordon ise 10 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı.

ROCKETS SEZON REKORUNU EGALE ETTİ

Batı Konferansı lideri Houston Rockets, uzatmaya giden mücadelede konuk ettiği Detroit Pistons'ı 100-96 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. 1993-94 sezonunu 58 galibiyetle kapatarak kulüp rekorunu kıran Rockets, bu rakama sezonun bitimine 10 maç kala ulaşarak önemli bir başarıya da imza attı.

Rockets'ta Eric Gordon 22 sayı ve 5 asist, James Harden 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 2 top çalma ve 2 blok, Clint Capela ise 10 sayı ve 14 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Play-off'a kalma mücadelesini sürdüren Pistons'ta Blake Griffin 21 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle "triple-double", Andre Drummond ise 17 sayı ve 20 ribauntla double-double yapmasına rağmen sezonun 40'ıncı mağlubiyetini engelleyemedi.

HORNETS TARİHE GEÇTİ

Charlotte Hornets, konuk ettiği Memphis Grizzlies'ı 140-79 mağlup ederek kulüp tarihinin en farklı galibiyetini aldı. Son galibiyetinde rakibine 61 sayı fark atan Hornets, önceki en farklı galibiyetini 1992'de Philadelphia'yı 136-84 yenerek elde etmişti.

Sezonun 32'nci galibiyetine ulaşan Hornets'ta sadece 3 periyot sahada kalan Kemba Walker, 10'u 3 sayılık olmak üzere 46 sayıyla maçın yıldızı oldu.
Marvin Williams ve Dwayne Bacon 15'er sayı, Willy Hernangomez ise 10 sayı ve 12
ribauntla galibiyete destek verdi.

Batı Konferansı'nda 53 mağlubiyetle son sırada yer alan Grizzlies'ta Wayne Selden 18 sayı, Tyreke Evans 16 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle maçı tamamladı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets- Memphis Grizzlies: 140-79
Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 98-118
Houston Rockets-Detroit Pistons: 100-96 (uzatmada)
New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 128-125
Dallas Mavericks-Utah Jazz: 112-119
Sacramento Kings-Atlanta Hawks: 105-90

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