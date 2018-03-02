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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol Sixers, Cleveland karşısında galibiyet hasretine son verdi!
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Sıradaki Haber:Potada zorlu haftanın programı belli oldu!

Basketbol
aa-spor
02.03.2018 - 10:31, Son Güncelleme:

Sixers, Cleveland karşısında galibiyet hasretine son verdi!

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 108-97 mağlup eden Philadelphia 76ers, rakibini 11 maç sonra yenmeyi başardı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Cleveland Cavaliers, sahasında Philadelphia 76ers'a 108-97 yenildi.

Konuk ekipte 17 sayı, 14 ribauntla Joel Embiid, 10 sayı, 10 ribauntla da Robert Covington'ın "double-double" yaptığı mücadelede, JJ Redick 22, Ben Simmons 18 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Atlanta Hawks'tan eski takımı Sixers'a geri dönen milli oyuncu Ersan İlyasova, mücadeleyi 6 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle tamamladı.
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 6 sayı, 1 ribaunt, 1 asistle oynadığı Cleveland Cavaliers'ta ise LeBron James 30 sayı, 9 ribaunt, 8 asistlik performansıyla mağlubiyete engel olamadı.

BLAZERS SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Batı Konferansı'nda üst sıralara oynayan takımların mücadelesinde Portland Trail Blazers, sahasında Minnesota Timberwolves'ı 108-99 yendi.
Üst üste beşinci galibiyetini alan ev sahibi ekipte, Damian Lillard 35 sayı, 7 ribaunt, 4 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Al-Farouq Aminu 10 sayı, 12 ribaunt, Ed Davis 10 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Konuk takımda Karl-Anthony Towns 34 sayı, 17 ribaunt, Andrew Wiggins de 21 sayı, 5 ribauntla mücadeleyi tamamladı.
NBA'e 10 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Miami Heat-Los Angeles Lakers: 113-131
Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 97-108
Sacramento Kings-Brooklyn Nets: 116-111
Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 108-99

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