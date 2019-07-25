Sivas'tan Beşiktaş'a transfer olan Douglas Pereira kimdir ve hangi takımlarda oynadı?
Douglas ya da tam adıyla Douglas Pereira Dos Santos, Beşiktaş'a transfer olmasının ardından gündemdeki isim olmaya başladı. Kariyerinde Barcelona, Sivasspor ve Benfica gibi kulüpler bulunan Douglas, yeni sezonda Beşiktaş formasını terletecek. Peki, Douglas Pereira kimdir, kaç yaşındadır ve hangi takımlarda oynamıştır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Douglas Pereira, Beşiktaş'a transferinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Kariyerine 2008 yılında Brezilya kulübü olan Goias EC'de başlayan ve 2012 yılında aynı ligin takımı Sao Paulo'ya transfer olan Douglas, 2 yıllık performansının ardından Barcelona kadrosuna 4 milyon euro bedelle dahil olmuştur.
Deneyim kazanması için Barcelona tarafından 2016 yılı itibariyle sırasıyla Sporting Gijon, Benfica, Sivasspor takımlarına gönderilen Douglas Pereira, bu sezon serbest kalmasının ardından Beşiktaş ile el sıkışmıştır.
1,72 boyundaki sağ bek oyuncusu, ihtiyaç halinde sağ kanatta da forma giyebiliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle