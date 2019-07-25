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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
25.07.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Sivas'tan Beşiktaş'a transfer olan Douglas Pereira kimdir ve hangi takımlarda oynadı?

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Sivas'tan Beşiktaş'a transfer olan Douglas Pereira kimdir ve hangi takımlarda oynadı?

Douglas ya da tam adıyla Douglas Pereira Dos Santos, Beşiktaş'a transfer olmasının ardından gündemdeki isim olmaya başladı. Kariyerinde Barcelona, Sivasspor ve Benfica gibi kulüpler bulunan Douglas, yeni sezonda Beşiktaş formasını terletecek. Peki, Douglas Pereira kimdir, kaç yaşındadır ve hangi takımlarda oynamıştır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Douglas Pereira, Beşiktaş'a transferinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Kariyerine 2008 yılında Brezilya kulübü olan Goias EC'de başlayan ve 2012 yılında aynı ligin takımı Sao Paulo'ya transfer olan Douglas, 2 yıllık performansının ardından Barcelona kadrosuna 4 milyon euro bedelle dahil olmuştur. 

Deneyim kazanması için Barcelona tarafından 2016 yılı itibariyle sırasıyla Sporting Gijon, Benfica, Sivasspor takımlarına gönderilen Douglas Pereira, bu sezon serbest kalmasının ardından Beşiktaş ile el sıkışmıştır.

1,72 boyundaki sağ bek oyuncusu, ihtiyaç halinde sağ kanatta da forma giyebiliyor.

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