Sivas'ta puanlar paylaşıldı
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas x, Bjarsmyr xx, David Braz xxx, Ziya xx, Hakan Arslan xx, Medjani x (Rybalka dk. 64 x), Torje x (Papp dk. 90 ?), Emre xx, Robinho xx, Kone x (Muhammet dk. 64 x)
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Orhan xx, Brabec xx, Koray xx, Mehmet xx, Ali Çamdalı xx, Saadane xx, (Gladkyy dk. 90 ?), Boldrin xx, Samudio x (Süleyman dk. 60 x), Aminu xxx (Robin Yalçın dk.75 x), Vedat Muriç xxx
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: David Braz (dk. 77) (Demir Grup Sivasspor), Vedat Muriç (dk. 61) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Douglas (dk. 86) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: (Demir Grup Sivasspor), Brabec, Boldrin, Gladkyy (Çaykur Rizespor)
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