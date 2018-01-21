Sivas'ta kazanan yok

Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor ligin 18. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonar erdi.
52. dakikada Demir Grup Sivasspor, öne geçti. Bu dakikada Ziya Erdal'ın soldan ceza alanına ortasında kale alanında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lukac'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.
55. dakikada Bifouma'nın ceza yayı içerisinden etkili vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.
56. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Ziya Erdal'ın soldan ceza alanına paralel gönderdiği topa hareketlenen Kone, müsait durumda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
72. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor beraberlik golünü buldu. Bila Kısa'nın ortasında ceza alanındaki Henrique topu kafayla Olcan Adın'a indirdi. Olcan'ın yakın mesafeden gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla gitti: 1-1.
83. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan ceza alanına ortasında Kone'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 tamamlandı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Candaş Elbil
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal, Rybalka (Dk. 72 Mert Hakan Yandaş), Ndinga, Bifouma (Dk. 86 Cyriac), Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 81 Muhammet Demir), Kone
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Lopes, Caner Osmanpaşa, Dany, Ömer Bayram, Soner Aydoğdu, Sissoko, Olcan Adın, Serginho (Dk. 58 Bilal Kısa), Larsson
(Dk. 59 Henrique), Seleznov (Dk. 71 Muğdat Çelik)
Goller: Dk. 52 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), Dk. 72 Olcan Adın (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Kırmızı kart: Dk. 67 Dany (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Rybalka, Dk. 85 Medjani, Dk. 90+5 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor), Dk. 90+5 Muğdat Çelik (Teleset Mobilya Akhisarspor)