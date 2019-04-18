Sivas'ta Beşiktaş mesaisi
Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 22 Nisan Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, mini bant egzersizlerinin ardından sürat, pas ve top kapma çalışmaları yaptı. Son bölümde ise taktik çalışan kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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