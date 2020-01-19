Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti sevinci
Sivaslılar, Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'un 18. haftada deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesini coşkuyla kutladı
Maçın bitişiyle birlikte tarihi kent meydanında toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar meşaleler yakarak takımları lehine tezahüratta bulundu.
Birçok vatandaş ise araç konvoyu yaparak şehir turu attı.
Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde toplanan çok sayıda Sivasspor taraftarı davul zurna eşliğinde halay çekti.
Sivas Belediyesi ise Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ilan panosundan Sivasspor'un galibiyetini kutladı.
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle