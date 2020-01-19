MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSivas'ta Beşiktaş galibiyeti sevinci
GeriFutbol Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti sevinci
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.01.2020 - 22:59,Son Güncelleme:/

Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti sevinci

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti sevinci

Sivaslılar, Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'un 18. haftada deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesini coşkuyla kutladı

Maçın bitişiyle birlikte tarihi kent meydanında toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar meşaleler yakarak takımları lehine tezahüratta bulundu.

Birçok vatandaş ise araç konvoyu yaparak şehir turu attı.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde toplanan çok sayıda Sivasspor taraftarı davul zurna eşliğinde halay çekti.

Sivas Belediyesi ise Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ilan panosundan Sivasspor'un galibiyetini kutladı.

Sivasta Beşiktaş galibiyeti sevinci


Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle