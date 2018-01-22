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Sivas'ta 6 kişiye seyirden men cezası

Demir Grup Sivasspor'un sahasında oynadığı son 3 maçta çeşitli ihlallerde bulunduğu tespit edilen 6 kişiye spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi.

Hürriyet Haber
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Demir Grup Sivasspor’un Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynadığı son 3 müsabakada 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapıldı. 26 Kasım 2017'de oynanan Trabzon maçında sahaya giren N.Y.(32), oyun alanına su fırlatan M.A.(27), 10 Aralık 2017'de oynanan Medipol Başakşehir maçında sahaya giren H.A.(30) ile 23 Aralık 2017'de oynanan Beşiktaş maçında sahaya giren N.Ç.(20), meşale yakan A.G. (28) ile sosyal medya üzerinden hakarette bulunduğu belirlenen F.G.(22) hakkında işlem başlatıldı. Statta bulunan 576 kamera yardımı ile yapılan kontrollerde belirlenen kişiler için seyirden men cezası verilirken, haklarında hazırlanan dosya ise Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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