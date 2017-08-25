Sivasspor'un işi zor

1- Galatasaray uzun zaman sonra kapalı gişe maç oynadı. Taraftarın takıma etkisi ve atmosfer nasıldı?

Birbirini çok uzun zamandır görmeyen iki sevgilinin buluşması gibiydi! Özellikle Ndiaye ve Gomis'in, yüksek mücadele güçleriyle tribünlere verdiği ateş, tezahürat olarak dönüp Sivasspor'u kavurdu ve etkisiz kıldı.

2- Galatasaray'ın ilk yarı performansı nasıldı? Neleri doğru, neleri eksik yaptılar?

Galatasaray, takım boyunu sürekli 30-35 metrede tutup baskısıyla Sivasspor'u boğdu. Kanat bindirmeleri ve ani ataklarla rakibini hırpalayıp, Sivas'ın üst üste 5-6 pas dahi yapamamasını sağladılar. Tolga, 11. dakikada soğukkanlı olup topu aut yerine boş kaleye gönderse maç erken çözülebilirdi. Yine de son vuruşlardaki eksikliği 41. dakikada Gomis'in 'al da at' diye verdiği ikramı değerlendirerek onarmayı bildi.

3- İlk 45 itibariyle Sivasspor nasıldı? Galatasaray'a karşı direnebilirler mi?

Sahada oynamaya çalışan bir Galatasaray ve oynatmamaya çalışan bir Sivasspor var. Galatasaray ceza sahasındaki ilk ve tek paslaşmasını 24. dakikada yapabilen Sivas'ta kaleci Alvarez de neredeyse 3 dakika zamandan çaldı. İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmeleri zor. Gol için şansları sadece duran toplar ve kontralar gibi duruyor.