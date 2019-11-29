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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.11.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Sivasspor'un hücum oyuncuları 15 takıma bedel

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Sivasspor'un hücum oyuncuları 15 takıma bedel

Süper Lig'de 12. haftayı da lider kapatan Demir Grup Sivasspor'da, 2'si forvet, 5'i orta saha oyuncusu 7 isim, attıkları 23 golle, aralarında İstanbul'un "üç büyükler"inin de bulunduğu 15 takımı geride bıraktı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan sonra ligin en fazla gol atan ikinci takımı olan Sivasspor'da, orta saha oyuncuları Emre Kılınç, Fernando, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt ve Hakan Arslan ile forvetler Mustapha Yatabare ile Arouna Kone'nin gol performansı göz dolduruyor.

Süper Lig'in 12 haftalık bölümünde atılan gollerde Yeni Malatyaspor (25) ve Sivasspor'u (24), Trabzonspor 23 golle takip ediyor. Kırmızı-beyazlı ekibin 7 futbolcusu, ligin diğer 15 takımını gol sayılarında geçti.

Kadrolarında yıldız futbolcular bulunduran ekiplerden Fenerbahçe 21, Beşiktaş 15 ve Galatasaray 13 kez gol sevinci yaşadı.

Forvetlerden 7, orta sahadan 16 gol

Sivasspor'u zirveye taşıyan gollerin 7'sinde forvetlerin, 16'sında orta saha oyuncularının ve 1'inde ise savunma oyuncusunun imzası bulunuyor.

Forvetler Yatabare 4 ve Kone 3 kez rakip fileleri havalandırarak takıma önemli puanlar kazandırdı.

Gol yollarında son yılların en verimli dönemini geçiren kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncuları Emre Kılınç ve Fernando dörder, Mert Hakan Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt üçer kez rakip fileleri havalandırdı.

Tecrübeli oyuncu Hakan Arslan'ın 2 kez gol sevinci yaşadığı Sivasspor'da, savunmacı Uğur Çiftçi'nin ise 1 golü bulunuyor.

Sivasspor her maç gol attı

Ligde 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 24 puan toplayan Sivasspor, her maçta gol atma başarısı gösterdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde hücuma yönelik futboluyla dikkati çeken kırmızı-beyazlıların en çok gol attığı maç, ligin 12. haftasında 4-1 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakası oldu.

Sivas ekibinde 23 gol ayakla atılırken, tek kafa golü Arouna Kone'den geldi.

"Hiçbir zaman defansı düşünen birisi değilim"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörlük hayatına başladığından beri hep hücuma yönelik futbol oynatan bir kişi olduğunu söyledi.

Hiçbir zaman defansı düşünmediğini vurgulayan Çalımbay, "Sivasspor, daha önce çalıştırdığım dönemde, geldiğimde düşme potasına yakındı. Orada hem o krizi yönetmek gerekiyor hem de ofansif oynamak gerekiyordu. Galip gelip yukarılara çıkmak gerekiyordu." dedi.

Çalımbay, daha önce çalıştırdığı Antalyaspor'da ve Trabzonspor'da da hücuma yönelik futbol oynattığını, başarının bu şekilde geldiğini ifade etti.

Her mevkideki oyuncudan gol atmasını beklediğini aktaran Çalımbay, "Burada ofansif oynayacaksın ki takımı çıkartacaksın, krizi önleyesin. Ofans oynamak gerekiyor ki iyi bir duruma gelesin, yoksa işiniz şansa kalıyor. O yüzden nerede olursam olayım ofans, defans diye bir şey yoktur bende. Tabii ki defans tedbirimizi alıyoruz ama savunmam oyuna çıksın, orta saham gole gitsin bunları istiyorum." şeklinde konuştu.

Sivassporun hücum oyuncuları 15 takıma bedel

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