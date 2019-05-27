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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.05.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Sivasspor'un gollerinde yine Kone imzası

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Sivasspor'un gollerinde yine Kone imzası

Fildişi Sahilli forvet Arouna Kone, Süper Lig'de rakip filelere gönderdiği 10 golle, önceki sezon olduğu gibi bu sezon da Demir Grup Sivasspor'un skor yükünü taşıdı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 12. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'un Fildişi Sahilli forveti Arouna Kone, 2018-2019'da 10 golle takımının skor yükünü taşıdı. Süper Lig'de yaptığı 34 maçta 10 galibiyet ve 11 beraberlikle 41 puan toplayan Sivasspor, ligi 12. sırada tamamladı. Ligde rakip fileleri 49 kez havalandıran Sivas ekibi, kalesinde ise 54 gol gördü. Sezon boyunca 13 futbolcunun gol sevinci yaşadığı kırmızı-beyazlılarda, yabancı oyuncular 31, yerli futbolcular 17 gol kaydetti. Sivasspor'un bir golünü de rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Sivas temsilcisinin ligde attığı 49 golün 10'unda, 26 maçta bin 723 dakika sahada kalan Fildişi Sahilli forvet Arouna Kone'nin imzası bulunuyor. Performansıyla dikkatleri çeken Kone, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da takımının en skorer oyuncusu olmayı başardı. Kone, 2017-2018 sezonunda ligde 13 gol kaydetmişti.

- Sivasspor'un golcüleri

Ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'in kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı Robinho, kırmızı-beyazlı formayla attığı 8 golle öne çıkan isimlerden oldu. Robinho'yu 7 golle orta saha oyuncusu Emre Kılınç, 4'er golle forvet Muhammet Demir ve orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka takip etti. Brezilyalı savunma oyuncuları Douglas ve David Braz ile tecrübeli orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın 3'er gol atma başarısı gösterdiği Sivasspor'da, devre arası transfer döneminde kırmızı-beyazlı ekibe dahil olan orta saha oyuncusu Diabate de 2 golle takımına katkı sağladı. Sivas ekibinde Fatih Aksoy, Delvin N'Dinga, Özer Hurmacı ve Erdoğan Yeşilyurt, birer kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor'un ligin 32. haftasında deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Göztepe maçında rakip takımın oyuncusu Berkan Emir, kendi kalesine gol atmıştı.

- Takımın vazgeçilmezi Hakan Arslan

Süper Lig'de 33 maçta 90'ar dakika forma giyerek 2 bin 970 dakika oyunda kalan orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Sivasspor'un vazgeçilmez ismi olarak dikkati çekti. Hakan'ı 32 maçta 2 bin 819 dakika ile savunma oyuncusu Douglas, 31 karşılaşmada 2 bin 692 dakika ile stoper David Braz ve 31 mücadelede 2 bin 606 dakika ile orta saha oyuncusu Emre Kılınç takip etti.

Ligde forma giyen oyuncular arasında 9 maçta 176 dakika şans bulan orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, en az süre alan isim oldu. Uruguaylı kaleci Sergio Rochet ise hiç forma şansı bulamadan sezonu bitiren oyuncu olarak dikkati çekti.

- Kartlar

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, 34 haftalık periyotta 3 kez kırmızı, 55 defa sarı kartla cezalandırıldı. Sivasspor'un "en hırçın" ismi, 2 kırmızı ve 2 sarı kartla Douglas oldu. Sivas temsilcisinde Douglas'ı 1 kırmızı, 3 sarı kartla Ziya Erdal, 10 sarı kartla David Braz, 5'er sarı kartla Hakan Arslan ve Uğur Çiftçi takip etti.

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