Sivasspor'un deplasman hasreti 10 maça çıktı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSivasspor'un deplasman hasreti 10 maça çıktı!
GeriFutbol Sivasspor'un deplasman hasreti 10 maça çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
29.09.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Sivasspor'un deplasman hasreti 10 maça çıktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivasspor'un deplasman hasreti 10 maça çıktı!

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, deplasmanda 7'si geçen sezon olmak üzere son 10 lig maçında galip gelemedi.

Süper Lig'de son deplasman galibiyetini geçen sezonun 20. haftasında 2 Şubat'ta Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek elde eden Sivasspor, sezonun geri kalan bölümündeki 7 dış saha maçından da 3 puan alamadı.

Bu sezon da Sivas dışında henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Aytemiz Alanyaspor karşısındaki beraberlikle deplasmandaki galibiyet hasreti 10 maça çıkan Sivas ekibi, bu karşılaşmalardan 5 beraberlik ve 5 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Sivasspor, son 10 deplasman maçında kalesinde gördüğü 20 gole, 13 golle yanıt verebildi.

Demir Grup Sivasspor, ligde bu sezon 6 haftalık periyotta 9 puan topladı.

- Ligin en erken golü

Sivasspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Andrade, Aytemiz Alanyaspor maçının 35. saniyesinde rakip fileleri havalandırarak ligde bu sezonun en erken golüne imza attı.

Çaykur Rizespor ve Trabzonspor maçlarında da fileleri havalandıran 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fernando, gol sayısını 3'e çıkardı.

Ligde şu ana kadar tamamlanan maçlarda en erken gol, 4. haftada 2-2 beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor maçının 2. dakikasında Antalyasporlu Gustavo tarafından atılmıştı. 

Sivassporun deplasman hasreti 10 maça çıktı

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın! 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Sivasspor'un deplasman hasreti 10 maça çıktı!
Erik Spoelstra, Miami Heat ile sözleşme uzatıyor!
Kobe Bryant: "James Harden, benden sonraki yıldız olacak"
Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi korkusu sardı!