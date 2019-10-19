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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.10.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Sivasspor'un deplasman galibiyeti hasreti sürüyor! 11 maç oldu...

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Sivasspor'un deplasman galibiyeti hasreti sürüyor! 11 maç oldu...

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 yenilen Demir Grup Sivasspor, deplasmanda 7'si geçen sezon olmak üzere son 11 lig maçında galip gelemedi.

Süper Lig'de son dış saha galibiyetini geçen sezonun 20. haftasında 2 Şubat'ta Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek elde eden kırmızı-beyazlılar, sezonun geri kalan bölümündeki 7 deplasman maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Bu sezon da deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Sivasspor, dış sahada Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Son olarak dün Galatasaray'a 3-2 yenilen ve deplasmandaki galibiyet hasreti 11 maça çıkan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalardan 5 beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Sivasspor, son 11 deplasman maçında kalesinde gördüğü 23 gole, 15 golle yanıt verebildi.

Demir Grup Sivasspor, ligde bu sezon 8 haftalık periyotta 12 puan topladı.

- Galatasaray'ı evinde yine yenemedi

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ı deplasmanda yenemedi.

Sivasspor, ligde Galatasaray ile deplasmanda yaptığı 14. maçtan da puan alamadı.

Sivas ekibi rakibine deplasmanda 12 gol atabildi, kalesinde ise 35 gol gördü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü Antalyaspor ile karşılaşacak. 

Sivassporun deplasman galibiyeti hasreti sürüyor 11 maç oldu...

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