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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
05.11.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Sivasspor'un "dedesi" kulübede boş oturmuyor

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Sivasspor'un "dedesi" kulübede boş oturmuyor

Süper Lig'de oyuna sonradan dahil olduğu 8 maçta 218 dakika sahada kalarak 3 gol atan Sivasspor'un "dede" lakaplı Fildişi Sahilli forveti Arouna Kone, ilerleyen yaşına rağmen takımına önemli katkı sağlıyor.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un "dede" lakaplı 36 yaşındaki forveti Arouna Kone, oyuna sonradan dahil olduğu 8 maçta 3 gol kaydetti.
Kırmızı-beyazlı ekipte üçüncü sezonunu geçiren Fildişi Sahilli forvet, ligde geride kalan haftalarda kulübeden oyuna dahil olmasına rağmen takımına sağladığı katkıyla dikkati çekiyor.

Kone, ligde geride kalan 10 haftada 9 müsabakada forma şansı buldu. Ligde sadece 8. haftada Ankaragücü'ne karşı ilk 11'de görev alan Kone, 8 mücadelede ise oyuna yedek kulübesinden dahil oldu.

Ligin 3. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin evinde oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü maçında oyuna sonradan dahil olan Kone, takımını beraberliğe taşıyan gole imza atma başarısı gösterdi.

Kone, Sivasspor'un ligin 8. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup olduğu ve 10. haftada deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda da yedek kulübesinden oyuna girerek birer gole imza attı.

Ligde 9 maçın 8'inde yedek kulübesinde başlamasına rağmen süre aldığı 218 dakikada 3 gol atan Kone, ligin "yedek golcüleri" arasında yer alıyor.
Gol sevinçlerini elinde baston varmış gibi ilginç dansla kutlayan Kone, yaşıyla ilgili eleştirilere de golleriyle cevap veriyor.

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- Kulübeden önemli katkı

Kırmızı-beyazlı ekipte Kone'nin haricinde gole dönük orta saha oyuncusu Fernando ve orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt da yedek kulübesinden oyuna girerek gol atma başarısı gösteren futbolcular arasında yer aldı.

Fernando, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor maçlarında, Erdoğan Yeşilyurt ise Galatasaray maçında oyuna sonradan dahil olarak rakip fileleri havalandırdı.

Sivasspor'un Fildişi Sahilli forveti Arouna Kone, 2018-2019 sezonunda 10 golle takımının skor yükünü taşıyan isim olmuştu.

- Sivasspor her maçta gol atma başarısı gösterdi

Süper Lig'in 10. haftasına 18 puanla 2. sırada giren Demir Grup Sivasspor, geride kalan periyotta tüm maçlarda rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Sivas temsilcisi, ligde 18 kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de son 5 sezonun en başarılı performansını sergileyen kırmızı-beyazlı ekipte, geride kalan 10 haftada Mustapha Yatabare 4 golle takımın en golcü ismi olurken, 3'er gol atma başarısı gösteren Arouna Kone, Fernando Andrade ve Mert Hakan Yandaş takımdaki en golcü oyuncular olarak dikkati çekiyor.

Sivasspor'da, Emre Kılınç 2, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan ve Uğur Çiftçi de birer kez fileleri sarstı.

Sivassporun dedesi kulübede boş oturmuyor

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