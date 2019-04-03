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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
03.04.2019 - 17:56, Son Güncelleme:

Sivassporlu N'Dinga: "Evet, kız ben oluyorum..."

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Sivassporlu N'Dinga: "Evet, kız ben oluyorum..."

Sivassporlu futbolcuların öğrencilerle buluşmasında orta saha oyuncusu Delvin N'Dinga'nın Sivasspor'a olan transfer sürecini anlatırken verdiği örnek, gülümsemelere neden oldu.

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor’un futbolcuları Cumhuriyet Üniversitesi'nde söyleyişe katıldı.

Söyleşi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen söyleyişe futbolculardan; Ziya Erdal, Mert Hakan , Fatih Aksoy, Ndinga, Aurone Kone, Teknik direktör Hakan Keleş ,A takım antrenörlerinden Mohammet Ali Kurtuluş katıldı.

Futbolcular söyleşide öğrencilerin sorularını cevapladı. Delvin N'Dinga kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevapla gülümsemelere neden oldu.

N’Dinga soru üzerine Sivassporla olan transfer sürecini şu şekilde anlattı, “Transfer süreci aslında gerçekten kafamda kaldı çünkü kariyerimde ilk defa böyle bir olay yaşadım. Bir kulübün ne kadar bana ihtiyaç duyduğunu anlattılar ve gerçekten beni transfer etmek için ellerinden geleni yaptılar. Bu da kulübün iradesini gösteriyor beni ne kadar istediklerini. Mesela sevdiğimiz bir kişi bir kız varsa her zaman onun peşinden gideriz hiç bırakmayız. Benle Sivasspor arasında aynı bir olay yaşandı. Evet kız ben oluyorum”dedi.

Teknik direktör Hakan Keleş ise 1967 yılında Sivasspor ve Kayserispor’un arasında yaşanan olayları anlatan kısa bir video izlendikten sonra şunları söyledi, “Yıllar önce olmuş bir olay.İnşallah bir daha tekrarı olmaz. Kötü şeyler. Bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Spor dostluk kardeşlik olması gerekiyor. Biz işin bu kısmındayız. Çok önemli bir maçımız var Kayseri maçı. O maç öncesi olması da bizim için iyi oldu“ şeklinde konuştu.

Söyleşi futbolcuların öğrencilerle fotoğraf çekilmesi ve Çılgınlar 58 taraftar grubunun futbolculara teşekkür belgesi vermesiyle sona erdi.

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