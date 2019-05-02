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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.05.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Sivassporlu Hakan Arslan'dan 30 maç sonra "zorunlu mola"

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Sivassporlu Hakan Arslan'dan 30 maç sonra "zorunlu mola"

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon üst üste 30 maçta forma giyen Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında oynayamayacak.

Kırmızı-beyazlı ekibin ligde geçen hafta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Çaykur Rizespor maçının 19. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Hakan, Sivasspor'un yarın evinde Medipol Başakşehir ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.
Demir Grup Sivasspor'da uzun süredir forma giyen 30 yaşındaki Hakan, birlikte görev yaptığı tüm teknik direktörlerin ardından Hakan Keleş'in de vazgeçilmezi olmayı başardı. Hakan, bu sezon geride kalan tüm maçlarda görev aldı.
Hakan Arslan, Sivasspor'daki kariyerinde 19'u ligde, 9'u kupada olmak üzere 28 gole imza attı.

"Arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemezdim"

Hakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon oyun olarak istikrarlı bir grafik yakaladığını söyledi.
Forma şansı bulduğu tüm maçlarda elinden geldiği kadar her şeyini sahaya yansıtmaya çalıştığını belirten Hakan, "Bizim için büyük önem arz eden Çaykur Rizespor maçında hiç sakınmadan, cezalı olup olmamam gibi bir düşünceye kapılmadım. Rizespor maçı da bizim açımızdan çok önemli ve kritik bir maçtı. Çünkü her ne kadar puan olarak alttan uzak gözüksek de aslında tam ortadaydık. Bu maçın sıkıntılı geçmesi halinde, alt tarafların puan alması halinde sıkıntı yaşayabilirdik." diye konuştu.

Çaykur Rizespor maçına kesin puan alma hedefiyle çıktıklarını vurgulayan Hakan Arslan, şunları kaydetti:

"Maçtan önce takımdaki herkesin sahaya her şeyini yansıtması gerektiğini konuşmuştuk. Ben de aynı şekilde mücadelemi yansıttım ve kart görerek cezalı duruma düştüm. Önümüzde önemli bir Medipol Başakşehir maçı var, bu maçta takımımı yalnız bırakmak istemezdim. Sahaya çıkacak bütün arkadaşlarımızın ellerinden gelen tüm fedakarlığı yapacağından eminim. Bunun için kart cezalısı olmamın takımımız açısından sıkıntılı olmayacağını düşünüyorum. Başakşehir maçından iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum."

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Sivassporlu Hakan Arslandan 30 maç sonra zorunlu mola

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