Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt: Ligi en üstte bitirmek istiyoruz

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı. İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı.

"KASIMPAŞA ÇOK TERS BİR TAKIM"

Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan kırmızı beyazlı ekibin başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, takımda güzel bir havanın oluştuğunu belirterek, "Lideriz ve en önemlisi takım olmaktır. Rıza hoca her zaman bize söylüyor; takım halinde oynarsak her zaman herkesi yenebiliriz. Şu anda öyle. Beşiktaş'ı yendik, Galatasaray'ı 10 kişiyle zorladık. İnşallah bunu sürdürürüz. Kasımpaşa çok ters bir takım. Çok konsantre olmamız lazım. İnşallah bu maçı da alır ve bu haftayı da lider olarak bitiririz. Ne olursa olsun sezon sonunda ligi en üstte bitirmek istiyoruz" dedi.

"HOCA NE ZAMAN ŞANS VERİRSE ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın şans verdiği sürece elinden geleni yaptığını belirten Yeşilyurt, "Hoca ne zaman şans verirse ben elimden geleni yapıyorum. Onu kullanmaya çalışıyorum. Sonuçta işim bu. Oynatırsa oynarım ve oyunu değiştirmeye çalışırım. Bizim ortamımız ve arkadaşlığımız çok iyi. Rıza hocanın da istediği şey bu. Arkadaşlık olursa herkesi yenebiliriz diye düşünüyor. Başka takımlarda gruplaşmalar olur, bizde öyle bir şey yok. İster yabancı olsun, ister yerli oyuncular olsun beraberiz. Arkadaşlığın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah da böyle devam ederiz" diye konuştu.

"İNŞALLAH BİR GÜN MİLLİ TAKIM OLUR"

Milli takım ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yeşilyurt, "Herkesin hedefi milli takım. İnşallah birgün olur" ifadelerini kullandı.

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